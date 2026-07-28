Выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия» открылась в НГХМ

В Художественном музее открылась выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия», приуроченная к 85-летию этого необычного художника, поэта, композитора, пианиста и кинорежиссёра. Он создал свой стиль в живописи, названный искусствоведами рондизм, в котором изображение складывается из множества кругов и колец, а круг у Косаговского — принцип философии пространства и искусства.
Выпускник Московского полиграфического института, он стал представителем неофициального искусства СССР 60−90-х годов и второй волны авангарда. Своими учителями в живописи он считал Врубеля и Матисса, в литературе — Достоевского и Бо Цзюйи, в музыке — Рахманинова и Баха. Три года назад он ушёл из жизни, оставив после себя огромное наследие.
47 живописных произведений из собрания семьи художника и галереи ArtMaison и вошли в экспозицию. В ней представлены работы разных периодов: от редких ранних экспериментов 1960—1970-х годов — «Ландыши» (1967), «Белые цветы» (1967), «Торшер со столом» (1967) — до зрелых рондических композиций. Это пейзажи, натюрморты, сюжетные композиции, портреты.
«Искусствоведы назвали его стиль рондизмом, хотя сам художник с юмором относился к терминологии и говорил: “Я рисую кружочки”. Для Юрия круг был идеальной формой, и в той или иной мере она прослеживается во всём его творчестве. Все представленные на выставке картины — о жизни и любви. Они яркие, светлые, пронизаны тем самым юмором и лёгкостью, которые были присущи самому автору», — отметил основатель галереи ArtMaison Николай Козлов, открывая выставку. Посетители могут не только насладиться живописными произведениями, но и погрузиться в музыкальный мир Юрия Косаговского: в экспозиции звучат его фортепианные импровизации, с которыми он выступал на международных фестивалях. Интересно, что Косаговский — необыкновенный композитор. Несколько лет подряд он почти ежедневно бывал в Московской консерватории — слушал, исследовал сочетания звуков, а нотную грамоту освоил после того, как научился мыслить музыкальными структурами на слух. Эта история объясняет его художественный метод: сначала — опыт, интуиция и открытие внутренней закономерности и только потом — теоретическое осмысление.
«Творчество художника поражает своей оригинальностью и яркостью. Он фактически стал создателем собственного художественного направления — его работы несут в себе особый взгляд на мир. Предметы и картины, представленные на выставке, отражают философские идеи мастера, его творческие поиски и смелые эксперименты», — отметила куратор выставки, искусствовед Ольга Ёлкина.
Посетить выставку можно до 13 сентября.
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