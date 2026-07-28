Выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия» открылась в НГХМ

«Искусствоведы назвали его стиль рондизмом, хотя сам художник с юмором относился к терминологии и говорил: “Я рисую кружочки”. Для Юрия круг был идеальной формой, и в той или иной мере она прослеживается во всём его творчестве. Все представленные на выставке картины — о жизни и любви. Они яркие, светлые, пронизаны тем самым юмором и лёгкостью, которые были присущи самому автору», — отметил основатель галереи ArtMaison Николай Козлов, открывая выставку. Посетители могут не только насладиться живописными произведениями, но и погрузиться в музыкальный мир Юрия Косаговского: в экспозиции звучат его фортепианные импровизации, с которыми он выступал на международных фестивалях. Интересно, что Косаговский — необыкновенный композитор. Несколько лет подряд он почти ежедневно бывал в Московской консерватории — слушал, исследовал сочетания звуков, а нотную грамоту освоил после того, как научился мыслить музыкальными структурами на слух. Эта история объясняет его художественный метод: сначала — опыт, интуиция и открытие внутренней закономерности и только потом — теоретическое осмысление.