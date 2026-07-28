Тренер-педофил годами развращал учеников

«У кого со мной переписки — удаляйте!» — кричал 33-летний тренер В. К. своим воспитанникам, пока следователи надевали на него наручники, чтобы увести на допрос. Задержали мужчину прямо во время тренировки по каратэ в школе «Доджо», расположенной в Советской Гавани, что на тихоокеанском побережье Хабаровского края. Поводом же стали жалобы родителей подопечных В. К. — тренер открыто приставал к их детям с сексуальными намеками и трогал в неподобающих местах. Как позже выяснится, делал всё это он не один год.
На днях над В. К. состоялся суд, по итогам которого мужчина был приговорен к 19 годам лишения свободы и принудительному лечению у психиатра. Что конкретно вменили тренеру, почему он не получил пожизненное и сможет ли вернуться к работе с детьми после отсидки — в материале hab.aif.ru.
Идеальная маска.
Успешный спортсмен, друг детей, щедрый благотворитель и просто добрая душа — именно такой образ складывается в голове, если взглянуть на его страницы в соцсетях. Десятки фото с соревнований, улыбки ребят, только что выигравших свои первые медали, мотивационные посты — и всё это не более чем фасад, за которым скрывалось официально диагностированное психическое расстройство.
«Лучший тренер! Тонко чувствует детскую душу и может найти подход к любому ребёнку», — гласит один из отзывов на профильном сайте по карате, который, кстати, автор не удалил до сих пор.
Летом 2024 года этот, казалось бы, безупречный фасад покрылся трещинами. Во время каникул В. К., по словам родителей, позвал воспитанников переночевать прямо в тренировочный зал, якобы в целях сплочения и укрепления командного духа. То, что скрывалось под этими формулировками, как рассказывала в беседе с hab.aif.ru одна из мам, просто не могло уложиться у взрослых в голове. Что он только не заставлял делать парней и девушек постарше, а сам на это смотрел…
«Маленьким детям он включал фильмы для взрослых и говорил, мол: “Я буду лучше ваших пап, я сам вас всему научу”» — делилась женщина.
Опасен для общества.
Весной 2025 года фасад рухнул окончательно, обнажив то, что за ним скрывалось. На В. К. подали заявление сразу несколько взрослых, которым дети рассказывали одно и то же: переходит все мыслимые границы допустимого, на тренировках трогает за гениталии, а после занятий пишет пошлые сообщения. Одну девочку после такой переписки тренер склонил к сексу — та долго держала всё в тайне, боясь осуждения взрослых.
Всего суд признал пострадавшими по делу пятерых несовершеннолетних. В. К. инкриминировали целый букет статей различной степени тяжести: 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера», 134 УК РФ «Половое сношение с лицом младше 16 лет» и 135 УК РФ «Развратные действия».
«Совершенные подсудимым преступления относятся законом к категории средней тяжести и особо тяжких, последние характеризуются повышенной общественной опасностью, свидетельствуют о повышенной опасности лица, их совершившего», — сообщили в Центральном районном суде Хабаровска.
Дополняет картину и то, что у В. К. в ходе разбирательств официально диагностировали сексуальное расстройство — педофилию. Наряду с тюремным сроком ему придётся отмечаться у психиатра и проходить амбулаторное лечение. Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью в сфере образования — работать тренером, а тем более детским, после отсидки он уже никогда не сможет.
Дали мало?
Приговор — 19 лет лишения свободы — уже успел наделать шуму в соцсетях. «Пять совращенных детей — и не пожизненное?!» — задаются пользователи вопросом и укоряют Фемиду в излишней благосклонности к тренеру. Общественная значимость этого преступления выходит далеко за рамки одного уголовного дела. Родители, которые раньше спокойно отводили детей на секции, теперь будут смотреть на каждого тренера с подозрением, бояться оставлять ребёнка без присмотра и сомневаться, стоит ли вообще доверять его спортивному воспитанию чужим людям…
На деле же, пояснил в беседе с hab.aif.ru адвокат Антон Ключко, дать полноценную оценку справедливости и строгости назначенного наказания, располагая только информацией, которую суд разместил в общественном доступе, достаточно сложно — для этого необходимо изучить полный текст приговора, а в идеале — материалы уголовного дела. Именно там указано, какие сроки суд назначил за каждый эпизод, как они складывались, а также какие сведения о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства были учтены.
"Наиболее строгая из вменённых статей — часть 5 статьи 132 УК РФ — предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. При совокупности преступлений суд назначает наказание за каждый состав отдельно, после чего полностью или частично складывает сроки. Поэтому 19 лет — результат оценки всех обстоятельств дела и применения правил о совокупности преступлений. Назвать такой срок небольшим с юридической точки зрения нельзя: он находится в верхней части предусмотренного законом диапазона.
Пожизненное лишение свободы за подобные преступления законом допускается, однако на практике, особенно если деяния не повлекли смерть потерпевших, назначается крайне редко. Вместе с тем потерпевшая сторона вправе требовать ужесточения наказания, в том числе пожизненного заключения, а защита — обжаловать приговор как чрезмерно суровый. Окончательную оценку его законности, обоснованности и справедливости даст суд апелляционной инстанции", — пояснил юрист.