Пермяков ждут на экологической акции по очистке реки Мулянки

В Перми продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на реке Мулянке. Городское управление по экологии и природопользованию сообщило о привлечении к работам волонтеров.
Добровольных помощников ежедневно ждут в штабе по проведению работ. Он находится в парке «Манки Ривер» на ул. Встречной, 28А. Присоединиться к инициативе могут все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Предварительно зарегистрировавшись на платформе «Добро.РФ».
Для удобства выполнения работ по очистке волонтерам предложат два временных интервала: с 09:00 до 13:30 и с 13:30 до 18:00. Для оперативной доставки экоактивистов к месту проведения акции и обратно организован бесплатный трансфер. Автобусы отправляются от остановки «Гознак» в 08:20 и 13:20, обратно — в 14:00 и 18:00.
Организаторы экологической акции обеспечат всех волонтеров необходимыми средствами индивидуальной защиты, питьевой водой и горячим питанием. Помощь можно оказать в уходе за пострадавшими водоплавающими птицами, очистке береговой линии (для этого понадобятся резиновые сапоги), координации работы пункта.
Ранее краевое Минприроды сообщило о локализации нефтепродуктов в устье Мулянки. Это предотвратило попадание нефтепродуктов в Каму. Для оценки масштаба загрязнения компания «ЛУКОЙЛ-ПНОС» приступила к спутниковому картографированию местности. Для воздушной разведки загрязнения рек Мулянки и Пыж запустили БПЛА.