РПЦ спустя больше 20 лет получила право на землю, где нашли останки Романовых

Останки в Поросенковом логе нашли в 1989 году. Государственная комиссия признала их останками семьи Николая II, затем новая экспертиза подтвердила эти выводы. Однако Русская православная церковь их до сих пор не признала. В Екатеринбургской епархии пояснили, что этот вопрос может решить только Архиерейский собор, но его пока не созывали.