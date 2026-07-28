РПЦ спустя больше 20 лет получила право на землю, где нашли останки Романовых

Екатеринбургская епархия оформила в безвозмездное пользование большой участок в Железнодорожном лесопарке. В него вошла и часть Поросенкова лога, где в конце 80-х годов обнаружили останки членов царской семьи. Документы согласовывали больше 20 лет.
Как пишет ИА «Уральский меридиан», территория нужна епархии для сохранения места и ведения религиозной деятельности. При этом капитальное строительство там запрещено — участок имеет статус особо охраняемой природной зоны и памятника культурного наследия.
В 2024 году чиновники исключили гранитную площадку, крест, старую дорогу и рудники, находящиеся поблизости от захоронения, из списка охраняемых объектов. Через год областной суд по иску благотворительного фонда «Мемориал Романовых» отменил решение.
Останки в Поросенковом логе нашли в 1989 году. Государственная комиссия признала их останками семьи Николая II, затем новая экспертиза подтвердила эти выводы. Однако Русская православная церковь их до сих пор не признала. В Екатеринбургской епархии пояснили, что этот вопрос может решить только Архиерейский собор, но его пока не созывали.
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