Фестиваль национального единства «Симфония народов» стартовал в Калининграде

В День крещения Руси, 28 июля, у Кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде торжественно открыли фестиваль «Симфония народов», объединивший представителей почти 140 национальностей и народностей самого западного региона страны.
Организаторы мероприятия, которыми выступили Калининградская епархия РПЦ и региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора, отметили, что праздник поможет каждому жителю и гостю региона стать частью единого целого — нашей большой страны. Ведь культуры в России не спорят, а вместе строят ее настоящее и проектируют будущее.
Почувствовать народный колорит можно было через предметы быта, украшения, образцы старинного оружия, уникальную вышивку и, конечно, через национальную кухню. Все это богатство представили на площадках национально-культурных автономий, разместившихся у храма.
Праздник начался с Божественной Литургии, которую провели в соборе. Затем во всех церквях региона зазвенели колокола, слившиеся в единую мелодию.
«Фестиваль доказывает: несмотря на большое количество национальностей, проживающих в Калининградской области, они все живут в мире и согласии», — подчеркнул митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим и добавил, что место проведения праздника выбрано неспроста.
В конце мая 2026 года здесь установили памятник князю Владимиру, который фактически совершил цивилизационный переворот. Он определил дальнейший путь для всего русского народа.
Заместитель председателя правительства Калининградской области — полномочный представитель губернатора в Законодательном собрании региона Сергей Булычев подчеркнул, что фестиваль оказался на перекрестке сразу нескольких памятных дат — это День Крещения Руси, Год единства народов России и, конечно, 80-летие Янтарного края.
«Калининград — уникальный город. В 1945 году сюда приехали представители совершенно разных народностей и национальностей из всех регионов страны, чтобы вместе строить новую малую родину. В музыкальной симфонии звук каждого инструмента является частью общей мелодии. У национальностей, живущих на территории нашего региона, происходит то же самое — они находятся в единстве», — поздравила с праздником жителей и гостей города глава администрации Калининграда Елена Дятлова.
Главной изюминкой ингушского подворья стали элементы национального костюма. Фото: Денис Гонтарь.
Председатель Межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые» Федор Туркин рассказал, что именно православие в свое время сплотило русских. Сейчас мы являемся огромным многонациональным и многоконфессиональным народом, перед которым стоят серьезные вызовы. Справиться со всеми трудностями и угрозами поможет только национальное единство.
В завершении официальной части мероприятия организаторы чествовали многодетные семьи Калининградской области, которые являются хранителями традиций, нравственных ценностей и культурного кода России.
Дальше гостей праздника ждали выступления национальных объединений, различные игры и угощения. Впервые на национальных подворьях представили не только обычаи и ремесла, но и религиозные традиции.