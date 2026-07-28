Фестиваль национального единства «Симфония народов» стартовал в Калининграде

«Калининград — уникальный город. В 1945 году сюда приехали представители совершенно разных народностей и национальностей из всех регионов страны, чтобы вместе строить новую малую родину. В музыкальной симфонии звук каждого инструмента является частью общей мелодии. У национальностей, живущих на территории нашего региона, происходит то же самое — они находятся в единстве», — поздравила с праздником жителей и гостей города глава администрации Калининграда Елена Дятлова.