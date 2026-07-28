В Ростове состоялась Всероссийская научно-практическая конференция

«Живой обмен знаниями и компетенциями позволяет региональным системам здравоохранения двигаться быстрее, избегать типичных ошибок и находить нестандартные подходы к решению общих задач», — отметил Наири Варданян. Отдельный фокус конференции был сделан на формировании полноценных центров компетенций во всех субъектах РФ. Ростовская область, уже обладающая утверждённой региональной программой СМК, полностью готова к реализации этой инициативы. Главным инструментом распространения передового опыта, унификации стандартов безопасности пациентов и преодоления разрыва в качестве медпомощи между крупными центрами и удалёнными районами признана каскадная модель управления качеством. При этом спикеры подчеркнули первостепенную важность риск-ориентированного подхода и профилактики нежелательных инцидентов. Стоит отметить высокие достижения донского региона: областной консультативно-диагностический центр (ОКДЦ) успешно прошёл добровольную сертификацию в Национальном институте качества Росздравнадзора. Кроме того, ростовские городская поликлиника № 1 и городская стоматологическая поликлиника одержали победу во всероссийском конкурсе, получив почётное звание «Лидер качества в здравоохранении».На данный момент процедуру сертификации проходят уже более десяти медицинских организаций Ростовской области, включая учреждения первичного медико-санитарного звена. Региональный минздрав ставит целью распространить эту успешную практику на всю сеть лечебно-профилактических учреждений Дона.