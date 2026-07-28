В Ростове состоялась Всероссийская научно-практическая конференция

Форум, организованный при содействии главы Росздравнадзора Аллы Самойловой и ФГБУ «Национальный институт качества», объединил свыше 250 специалистов, представляющих 11 регионов России. Мероприятие послужило новой дискуссионной площадкой как для опытных экспертов по управлению качеством, так и для руководителей здравоохранения, которые только приступают к внедрению систем менеджмента качества (СМК).В работе пленарного заседания, которое модерировал министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян, приняли участие заместитель губернатора региона Олеся Старжинская, генеральный директор «Национального института качества» Борис Александров, руководитель ростовского Территориального органа Росздравнадзора Татьяна Полинская и министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов.
«Мы выстраиваем такую модель управления, при которой экспертиза и наработки лучших учреждений передаются по всей вертикали здравоохранения. Это значит, что жители каждого города и района Дона смогут получать помощь того же уровня безопасности и качества, что и в ведущих клиниках региона», — сказала в ходе мероприятия заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская. Ключевой стала тема активного вовлечения новых территорий в общее правовое и профессиональное поле, а также обмен реальным опытом и масштабирование эффективных управленческих моделей. Прямая коммуникация и передача компетенций помогают регионам развивать здравоохранение более динамично, предупреждать стандартные ошибки и применять нестандартные решения к типовым задачам.
«Живой обмен знаниями и компетенциями позволяет региональным системам здравоохранения двигаться быстрее, избегать типичных ошибок и находить нестандартные подходы к решению общих задач», — отметил Наири Варданян. Отдельный фокус конференции был сделан на формировании полноценных центров компетенций во всех субъектах РФ. Ростовская область, уже обладающая утверждённой региональной программой СМК, полностью готова к реализации этой инициативы. Главным инструментом распространения передового опыта, унификации стандартов безопасности пациентов и преодоления разрыва в качестве медпомощи между крупными центрами и удалёнными районами признана каскадная модель управления качеством. При этом спикеры подчеркнули первостепенную важность риск-ориентированного подхода и профилактики нежелательных инцидентов. Стоит отметить высокие достижения донского региона: областной консультативно-диагностический центр (ОКДЦ) успешно прошёл добровольную сертификацию в Национальном институте качества Росздравнадзора. Кроме того, ростовские городская поликлиника № 1 и городская стоматологическая поликлиника одержали победу во всероссийском конкурсе, получив почётное звание «Лидер качества в здравоохранении».На данный момент процедуру сертификации проходят уже более десяти медицинских организаций Ростовской области, включая учреждения первичного медико-санитарного звена. Региональный минздрав ставит целью распространить эту успешную практику на всю сеть лечебно-профилактических учреждений Дона.