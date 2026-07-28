Супруги отметили 80-ю годовщину свадьбы и раскрыли секрет крепкого брака

Годовщину супруги отпраздновали за игрой в карты — это семейная традиция. «Мама положила начало традиции: кто выигрывает — получает приз», — рассказала дочь пары, 71-летняя Вики. По ее словам, сначала призы были дешевыми и небольшими, а теперь они представляют собой конверты с крупными суммами денег.