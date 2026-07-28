Новости Красноярского края 29 июля: бензин, облава на байкеров, ураган

В Красноярске навсегда отменяют популярные повороты в центре, дорожные инспекторы устроили облаву на байкеров, а имущество депутата Законодательного собрания Алексея Бойкова арестовали по делу о хищении 450 млн рублей. Главные события дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Цены на бензин в Красноярске 29 июля.
По официальным данным Росстата, за июнь бензин в Красноярском крае подорожало на 9,9% по сравнению с маем, а в годовом выражении цены выросли на 23,34%.
На данный момент федеральные сети сдерживают прайсы на АЗС за счет долгосрочных контрактов: литр АИ-92 здесь продают примерно по 63 рубля, АИ-95 стоит около 67 рублей, дизель обходится в 83,40 рубля. У независимых операторов финансовой подушки нет, поэтому региональные сети выставили жесткие ценники: АИ-92 стоит 85 рублей, АИ-95 — 89 рублей. Максимальная стоимость зафиксирована на частных заправках, где АИ-92 и дизель достигли 125 рублей, а АИ-95 взлетел до 135 рублей. На некоторых точках бензин периодически отсутствует вовсе.
Региональный штаб ведет круглосуточный мониторинг. Экстренные службы, аграрии, общественный транспорт и объекты ЖКХ обеспечены ресурсами в полном объеме. Из-за нестабильности оптового рынка на ряде станций временно ограничили отпуск населению и запретили розлив в канистры, чтобы гарантированно закрыть потребности социальных объектов.
«Иногда автовладельцы сами создают себе лишнее беспокойство: заливают по 5−10 литров в бак, чтобы он был полный, или заполняют канистры. Это понятное желание подстраховаться, но в итоге оно приводит к очередям. При спокойном и равномерном расходе топлива напряженности, скорее всего, не было бы. Думаю, автовладельцам стоит заправляться в привычном режиме, без резких запасов — так мы сэкономим время друг другу и сохраним спокойствие»", — прокомментировал ситуацию председатель регионального общественного движения автовладельцев Егор Фролов.
Новая схема движения в Красноярске: отмена левых поворотов на Дубровинского.
С 28 июля автомобилистам придется привыкать к серьезным изменениям в центре города. Городская администрация навсегда запретила ряд популярных левых поворотов на улице Дубровинского на участке от Коммунального моста до Карла Маркса. Ограничения затронули повороты в районе домов № 52, 52а, 54, 54а, 56, 62а, 62, 70, 72, 72/1, 78, 78а, 80, 82, 84, а также на съезде с моста возле платной парковки.
Соответствующие знаки уже установлены. Решение об отмене маневров приняли на основе компьютерного моделирования: расчеты показали, что это повысит пропускную способность магистрали и улучшит транспортную ситуацию во всем Центральном районе.
Хитрая майнинг-ферма в Березовке: криптодобытчики украли свет на 450 млн рублей.
Прокуратура Красноярского края направила в суд беспрецедентное уголовное дело о краже электроэнергии в промышленных масштабах. В 2024—2025 годах двое мужчин (среди которых действующий депутат Заксобрания Алексей Бойков) организовали нелегальную майнинговую ферму в Березовке. Чтобы скрыть колоссальное потребление электричества, фигуранты зарегистрировали фирму «Медоед», арендовали лесные участки под пасеку, но вместо пчелиных ульев установили четыре контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1116 мощных устройств для майнинга. Криптодобытчики тайно подключились к сетям и за год бесплатно сожгли более 40 миллионов киловатт-часов на гигантскую сумму свыше 450 миллионов рублей. Намайненную криптовалюту легализовали через биржи, обналичив более 13 миллионов рублей. Сейчас 36-летний житель Березовки ожидает суда, а его сообщник, депутат Алексей Бойков, объявлен в международный розыск. Правоохранители изъяли все оборудование и арестовали имущество фигурантов на 200 миллионов рублей.
Облава на байкеров в Октябрьском районе: спецрейд мотовзвода ДПС.
Инспекторы специализированного мотовзвода полка ДПС пресекли опасные заезды мотоциклистов в микрорайоне Мясокомбинат. За несколько дней профилактического рейда полицейские зафиксировали более десяти грубых нарушений правил дорожного движения.
Чаще всего любители двухколесного транспорта катались вообще без водительских прав нужной категории — автоинспекторы поймали шестерых таких нарушителей. Кроме того, байкеры ездили без защитных шлемов, превышали скорость, вылетали на «встречку» и игнорировали красные сигналы светофоров. По итогам рейда полицейские отправили шесть мотоциклов на спецстоянку. Стражи порядка призывают горожан сообщать об опасных гонщиках по телефону 8 (391) 226−85−91.
Ночная драка на Ярыгинской набережной: задержан рецидивист.
Полиция задержала участника жесткой потасовки, произошедшей на выходных во дворе жилого дома на Ярыгинской набережной. В ходе конфликта между незнакомыми мужчинами серьезные травмы получил 22-летний красноярец.
Сотрудники уголовного розыска вычислили одного из нападавших — им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Оперативники продолжают устанавливать личности остальных участников драки.
Штормовое предупреждение: ураганный ветер и ливни.
Синоптики и краевое управление МЧС выпустили экстренное предупреждение. Днем 28 июля и в течение суток 29 июля в центральных и южных округах Красноярского края ожидаются шквалистые порывы ветра скоростью 25 метров в секунду и более, а также сильные ливни.
Спасатели напоминают, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ЧС в лесах. В условиях ураганного ветра любое использование открытого огня категорически запрещено — пламя мгновенно перерастет в неконтролируемый пожар. Во время шторма жителям рекомендуют не прятаться под деревьями и рекламными щитами.
Лесопожарная обстановка при этом постепенно улучшается. По данным на 28 июля, площадь возгораний сократилась до 84,3 тысячи гектаров (днем ранее горело более 90 тысяч). В северных районах края активно действуют 72 очага, с огнем борются около тысячи человек. Угрозы населенным пунктам нет.