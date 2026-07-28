Новости Красноярского края 29 июля: бензин, облава на байкеров, ураган

Прокуратура Красноярского края направила в суд беспрецедентное уголовное дело о краже электроэнергии в промышленных масштабах. В 2024—2025 годах двое мужчин (среди которых действующий депутат Заксобрания Алексей Бойков) организовали нелегальную майнинговую ферму в Березовке. Чтобы скрыть колоссальное потребление электричества, фигуранты зарегистрировали фирму «Медоед», арендовали лесные участки под пасеку, но вместо пчелиных ульев установили четыре контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1116 мощных устройств для майнинга. Криптодобытчики тайно подключились к сетям и за год бесплатно сожгли более 40 миллионов киловатт-часов на гигантскую сумму свыше 450 миллионов рублей. Намайненную криптовалюту легализовали через биржи, обналичив более 13 миллионов рублей. Сейчас 36-летний житель Березовки ожидает суда, а его сообщник, депутат Алексей Бойков, объявлен в международный розыск. Правоохранители изъяли все оборудование и арестовали имущество фигурантов на 200 миллионов рублей.