Платные услуги в первом полугодии 2026-го обошлись воронежцам в 107 млрд рублей

Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с января по май 2026 года оборот розничной торговли в Воронежской области оказался на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го. С таким показателем регион занял первое место в Черноземье и 18-е — в общероссийском рейтинге динамики розничной торговли в субъектах РФ. На каждого воронежца в обороте в среднем приходилось 190,7 тыс. руб.