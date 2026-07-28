Собственников белгородского «Монокристалла» заподозрили в выводе 800 млн рублей

Согласно условиям договора, компания-покупатель была обязана перечислить средства на счет российской стороны не позднее чем через шесть месяцев после подписания документов. Однако деньги продавцу так и не поступили. «При этом руководитель группы компаний по договоренности со вторым соучастником и его бизнес-партнерами не предпринял необходимых мер по завершению сделки. Соответствующие претензионные письма, требования о погашении задолженности, а также исковые заявления в суд направлены не были», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.