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Стало известно, когда завершится ремонт на Мызинском путепроводе и Звездинке

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году отремонтируют пять участков дорог.

Пять участок дорог ремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.

Работы на улице Звездинка готовы на 77%. Сейчас дорожники укладывают там новый асфальт и меняют люки колодцев. При этом ремонт дороги синхронизирован с обновлением коммуникаций.

На Мызинском путепроводе уже смонтировали железобетонные балки, несущие основную нагрузку переправы, уложили выравнивающий слой, выполнили гидроизоляция, смонтировали новое освещение. Осталось установить барьерное и перильное ограждения и положить асфальт.

А в начале августа ремонт начнется ещё на двух объектах — Казанском шоссе и улице Рябцева.

«Всего в этом году только по нацпроекту предстоит сделать 11,3 км дорог: уложить новое покрытие на площади свыше 275 тысяч кв. метров и отремонтировать почти 24 тысячи кв. метров тротуаров», — отметил Шалабаев.

Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года. В рамках капремонта строители обновят дорожное покрытие, заменят балки пролетных строений, усилят опоры и забетонируют распределительную плиту. Также там проведут гидроизоляцию, заменят опоры освещения и обустроят водоотводную систему. Все работы проходят в три этапа, два из которых уже завершены.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ограничения на нескольких участках федеральных дорог действуют в Нижегородской области с 27 июля по 2 августа.