Ростовский политтехнолог отметил запрос на обновление и консолидацию партий Госдумы

VIII созыв Государственной Думы завершил работу в самый непростой период постсоветской истории. Ростовский политтехнолог Владимир Белоконев считает, что к новому электоральному циклу запрос на «обновление» стал необходимостью.
— Если раньше «импортозамещение» было скорее «намерением», чем-то «желательным», то сегодня это — жизненная необходимость, условие выживания, — подчеркнул эксперт. — Все мы поняли: суверенитет — понятие экономическое. Следовательно, и строить экономику нужно соответственно. В депутатском корпусе России эти изменения, конечно, так же актуальны. Запрос на обновление, запрос на профессионализм, максимальную эффективность компетенции. Новый парламент должен стать именно качественно новым, а не просто девятым по счету.
По его словам, под внешним прессингом Дума показала небывалую консолидацию оппозиции с партией власти.
— Партия конституционного большинства «Единая Россия» подтверждает свое политическое и законотворческое лидерство. В их «портфеле» 243 внесенных и принятых законопроектов, — говорит эксперт.
КПРФ стала первой по межфракционным инициативам (284), но имеет высокий процент законотворческого брака. ЛДПР реже других оппозиционеров голосует «за», сохраняя оппозиционный статус, и лидирует по доведенным до принятия законам (14). Итог успешных законопроектов «Справедливой России» в 5 раз меньше, чем у одного Сергея Миронова (9 к 50), при этом партия — абсолютный лидер по возврату инициатив (17%). «Новые люди» заняли первое место по соотношению числа депутатов (15) и принятых законов (11), добиваясь этого огромным количеством инициатив.
Говоря о представителях Ростовской области, Владимир Белоконев отметил:
— Абсолютным лидером по KPI созыва является председатель Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев, который в этот раз, кстати, баллотируется именно от нашей, Ростовской области (KPI — 90%, WI: +185, при этом, WI — отражение количества положительных баллов от граждан). В лидерах и еще один наш, с Дона, депутат от ЕР — Екатерина Стенякина. Ее KPI — 88%, при WI: +183.
В заключение эксперт обозначил региональный тренд:
— При этом виден курс партии парламентского большинства на серьезное обновление депутатского корпуса ГД от Ростовской области, в том числе на качественное усиление экономического и промышленного блока.