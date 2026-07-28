Ростовский политтехнолог отметил запрос на обновление и консолидацию партий Госдумы

— Если раньше «импортозамещение» было скорее «намерением», чем-то «желательным», то сегодня это — жизненная необходимость, условие выживания, — подчеркнул эксперт. — Все мы поняли: суверенитет — понятие экономическое. Следовательно, и строить экономику нужно соответственно. В депутатском корпусе России эти изменения, конечно, так же актуальны. Запрос на обновление, запрос на профессионализм, максимальную эффективность компетенции. Новый парламент должен стать именно качественно новым, а не просто девятым по счету.