Медведя Кузю доставили на лечение в Москву

«Сегодня, 28 июля, в Москве приземлился рейс SU1489 с совершенно особенным пассажиром на борту. Из Красноярска прибыл медведь Кузя. Мы привезли его вместе с целой историей, которая стала известна многим… Теперь эта история получила шанс на счастливое продолжение, благодаря появлению в судьбе Кузи, у которого недавно отказали задние лапы, команды из парка “Земля Прайда”, — говорится в сообщении.