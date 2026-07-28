Медведя Кузю доставили на лечение в Москву

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Медведя Кузю, у которого недавно отказали задние лапы, доставили самолетом в Москву из Красноярска, сообщила авиакомпания «Аэрофлот».
«Сегодня, 28 июля, в Москве приземлился рейс SU1489 с совершенно особенным пассажиром на борту. Из Красноярска прибыл медведь Кузя. Мы привезли его вместе с целой историей, которая стала известна многим… Теперь эта история получила шанс на счастливое продолжение, благодаря появлению в судьбе Кузи, у которого недавно отказали задние лапы, команды из парка “Земля Прайда”, — говорится в сообщении.
Кузя прилетел в Москву на большом широкофюзеляжном самолете, в котором разместилась клетка для перевозки.
«Перелет прошел отлично, и сегодня Кузя уже в окружении ветеринаров и специалистов парка. Впереди ему предстоит лечение, покой и люди, которые его не бросят», — пишет авиакомпания.