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Медведя Кузю доставили на лечение в Москву

Медведя Кузю с отказавшими задними лапами доставили на лечение в Москву.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Медведя Кузю, у которого недавно отказали задние лапы, доставили самолетом в Москву из Красноярска, сообщила авиакомпания «Аэрофлот».

«Сегодня, 28 июля, в Москве приземлился рейс SU1489 с совершенно особенным пассажиром на борту. Из Красноярска прибыл медведь Кузя. Мы привезли его вместе с целой историей, которая стала известна многим… Теперь эта история получила шанс на счастливое продолжение, благодаря появлению в судьбе Кузи, у которого недавно отказали задние лапы, команды из парка “Земля Прайда”, — говорится в сообщении.

Кузя прилетел в Москву на большом широкофюзеляжном самолете, в котором разместилась клетка для перевозки.

«Перелет прошел отлично, и сегодня Кузя уже в окружении ветеринаров и специалистов парка. Впереди ему предстоит лечение, покой и люди, которые его не бросят», — пишет авиакомпания.