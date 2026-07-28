Более 570 тысяч человек работают в торговле в Ростовской области

— В торговой отрасли Ростовской области работают более 570 тысяч человек — более четверти занятого в экономике донского региона населения. Потребительская сфера нашего региона развивается с невероятной скоростью и по праву считается одной из лучших на юге России, — подчеркнула директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.