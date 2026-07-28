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Более 570 тысяч человек работают в торговле в Ростовской области

Донской регион оказался в пятерке регионов-лидеров по обороту розничной торговли.

Источник: Комсомольская правда

Работников торговли чествовали в связи с профессиональным праздником в Ростовской области. Об этом сообщают донские власти.

Лучших специалистов отрасли наградили почетными знаками, благодарственными письмами губернатора, а также ведомственными наградами Министерства промышленности и торговли России.

— В торговой отрасли Ростовской области работают более 570 тысяч человек — более четверти занятого в экономике донского региона населения. Потребительская сфера нашего региона развивается с невероятной скоростью и по праву считается одной из лучших на юге России, — подчеркнула директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.

Первый заместитель губернатора Алексей Господарев добавил, что регион на сегодняшний день занимает пятое место в России по объему оборота розничной торговли.

— Донской регион славится мощной розничной сетью и сильным предпринимательским сообществом. Сфера торговли продолжает успешно развиваться и качественно меняться, обеспечивая основную цель — повышение степени доступности товаров для населения, их многообразие и благоприятную конкурентную среду, — прокомментировал Алексей Господарев.

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