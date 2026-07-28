В Ростове осудили жителя Новороссийска на 22 года за шпионаж в пользу Украины

В ходе заседания Чернышов полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафу в 150 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.