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Суд вынес приговор нижегородским подросткам, издевавшимся над пенсионеркой

Двоих издевавшихся над пенсионеркой нижегородских подростков отправили в колонию.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Двоих подростков из Нижегородской области, несколько дней жестоко избивавших пожилую женщину, отправили на 4 года в воспитательную колонию, а их взрослую сообщницу — на 8 лет в колонию общего режима, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В суде установлено, что в августе 2025 года 42-летняя женщина, проживавшая в доме у 62-летней потерпевшей в поселке Устиново, под надуманным предлогом и за денежное вознаграждение убедила двоих подростков избить хозяйку жилища. К издевательствам над пожилой женщиной она также привлекла двух малолетних сестер одного из подростков.

На протяжении нескольких дней подсудимые наносили потерпевшей, которая не оказывала сопротивления, побои руками, ногами и деревянной битой с особой жестокостью.

В отношении жительницы Городецкого округа и двоих подростков было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии). Также женщине было предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления (часть 2 статьи 150 УК РФ).

«Несовершеннолетним подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии каждому, женщине — в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.