Суд вынес приговор нижегородским подросткам, издевавшимся над пенсионеркой

В суде установлено, что в августе 2025 года 42-летняя женщина, проживавшая в доме у 62-летней потерпевшей в поселке Устиново, под надуманным предлогом и за денежное вознаграждение убедила двоих подростков избить хозяйку жилища. К издевательствам над пожилой женщиной она также привлекла двух малолетних сестер одного из подростков.