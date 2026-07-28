В Красноярском крае спасатели по телефону вывели трех человек из леса

Когда туристы поняли, что заблудились, сразу же позвонили по номеру 112. Сотрудники Минусинского поисково-спасательного отделения вывели их «по телефону»: специалисты стали спрашивать людей о местности, чтобы уточнить район поиска. Буквально через пару минут они поняли, где находятся туристы, и дали инструкции, в какую сторону нужно двигаться.