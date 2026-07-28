Грустное лицо, крест и туника: в кирхе Рудау появилась старинная скульптура святой, которую нашли в куче строительного мусора

В Калининграде из кучи строительного мусора извлекли старинную терракотовую статуэтку Святой Варвары. Теперь её можно будет увидеть в кирхе Рудау под Зеленоградском. Об этом сообщает администрация музея.
Статуэтку нашли в обломках строительного боя конца XIX века, после чего она попала в одну из калининградских антикварных лавок. Там её и заметил арендатор кирхи.
«Грустное красивое лицо, простое ожерелье с незатейливым деревянным крестиком, римская туника и амфора привели к предположению, что терракота изображает Святую Варвару Великомученицу», — рассказали в музее.
Подобные терракотовые скульптуры в Германии начали набирать популярность ещё в XIV веке. Глина в руках умелых мастеров стала более доступной альтернативой камню. Скульптуры из неё отличались филигранной проработкой складок и эмоциональностью лиц. Это заметно и по найденному в Калининграде экземпляру.
С Кёнигсбергом эту святую связывает особая топонимика. На Московском проспекте, чуть выше нынешней автозаправки, когда-то стояла Лёбенихтская кирха Святой Барбары на горе, заложенная ещё в 1334 году. До наших дней она не сохранилась.
«Конечно, данный фрагмент, скорее всего, не имеет отношения к кирхе Святой Барбары в Лёбенихте. Но христианский сюжет даёт право предполагать, что данная терракота — это часть церковной отделки», — рассказали в Рудау.
Фигурку слегка очистят и укрепят на подставке, после чего она станет частью музейной экспозиции в кирхе.
Святая Варвара — одна из наиболее почитаемых святых как в Православной, так и в Католической церквях. Согласно преданию, она родилась в знатной языческой семье, но приняла христианство. Девушку пытали, а потом казнили, причём палачом Варвары выступил её собственный отец. В народной традиции считалось, что она может спасти от внезапной смерти без покаяния. Позже святая стала покровительницей горняков, шахтёров, артиллеристов и всех, чья работа связана с порохом и взрывчатыми веществами.
В музей кирхи Рудау передали Библию XIX века, хранящей историю одной семьи.