Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грустное лицо, крест и туника: в кирхе Рудау появилась старинная скульптура святой, которую нашли в куче строительного мусора

Предположительно, фигурка была сделана в XIX веке.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде из кучи строительного мусора извлекли старинную терракотовую статуэтку Святой Варвары. Теперь её можно будет увидеть в кирхе Рудау под Зеленоградском. Об этом сообщает администрация музея.

Статуэтку нашли в обломках строительного боя конца XIX века, после чего она попала в одну из калининградских антикварных лавок. Там её и заметил арендатор кирхи.

«Грустное красивое лицо, простое ожерелье с незатейливым деревянным крестиком, римская туника и амфора привели к предположению, что терракота изображает Святую Варвару Великомученицу», — рассказали в музее.

Подобные терракотовые скульптуры в Германии начали набирать популярность ещё в XIV веке. Глина в руках умелых мастеров стала более доступной альтернативой камню. Скульптуры из неё отличались филигранной проработкой складок и эмоциональностью лиц. Это заметно и по найденному в Калининграде экземпляру.

С Кёнигсбергом эту святую связывает особая топонимика. На Московском проспекте, чуть выше нынешней автозаправки, когда-то стояла Лёбенихтская кирха Святой Барбары на горе, заложенная ещё в 1334 году. До наших дней она не сохранилась.

«Конечно, данный фрагмент, скорее всего, не имеет отношения к кирхе Святой Барбары в Лёбенихте. Но христианский сюжет даёт право предполагать, что данная терракота — это часть церковной отделки», — рассказали в Рудау.

Фигурку слегка очистят и укрепят на подставке, после чего она станет частью музейной экспозиции в кирхе.

Святая Варвара — одна из наиболее почитаемых святых как в Православной, так и в Католической церквях. Согласно преданию, она родилась в знатной языческой семье, но приняла христианство. Девушку пытали, а потом казнили, причём палачом Варвары выступил её собственный отец. В народной традиции считалось, что она может спасти от внезапной смерти без покаяния. Позже святая стала покровительницей горняков, шахтёров, артиллеристов и всех, чья работа связана с порохом и взрывчатыми веществами.

В музей кирхи Рудау передали Библию XIX века, хранящей историю одной семьи.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше