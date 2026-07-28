Грустное лицо, крест и туника: в кирхе Рудау появилась старинная скульптура святой, которую нашли в куче строительного мусора

Святая Варвара — одна из наиболее почитаемых святых как в Православной, так и в Католической церквях. Согласно преданию, она родилась в знатной языческой семье, но приняла христианство. Девушку пытали, а потом казнили, причём палачом Варвары выступил её собственный отец. В народной традиции считалось, что она может спасти от внезапной смерти без покаяния. Позже святая стала покровительницей горняков, шахтёров, артиллеристов и всех, чья работа связана с порохом и взрывчатыми веществами.