Юрий Шалабаев рассказал о ходе ремонта дорог на Звездинке и Мызинском путепроводе

Идёт очередной этап работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»: на текущий момент в ремонте находятся пять участков, сообщил в своём канале в мессенджере MAX мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Как отметил градоначальник, на Звездинке подрядчик оценивает общую готовность работ в 77%. Асфальтирование проезжей части и замена люков колодцев близки к завершению и будут завершены после окончания ремонта подземных коммуникаций; работы на дороге выполняются синхронно с обновлением сетей, чтобы ускорить сроки и снизить повторные вскрытия покрытия.
По словам Юрия Шалабаева, на Мызинском путепроводе пройден самый сложный этап — монтаж железобетонных балок, несущих основную нагрузку переправы; также уложен выравнивающий слой, выполнена гидроизоляция и смонтировано новое освещение. В оставшемся объёме работ — установка барьерного и перильного ограждений и окончательное асфальтирование.
«А в начале следующего месяца ремонт начнется ещё на двух объектах — Казанском шоссе и ул. Рябцева. Всего в этом году только по нацпроекту предстоит сделать 11,3 км дорог: уложить новое покрытие на площади свыше 275 тысяч кв. метров и отремонтировать почти 24 тысячи кв. метров тротуаров», — заключил мэр Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что дорогу к трем социальным объектам в Выксунском округе отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».