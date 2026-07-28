Юрий Шалабаев рассказал о ходе ремонта дорог на Звездинке и Мызинском путепроводе

«А в начале следующего месяца ремонт начнется ещё на двух объектах — Казанском шоссе и ул. Рябцева. Всего в этом году только по нацпроекту предстоит сделать 11,3 км дорог: уложить новое покрытие на площади свыше 275 тысяч кв. метров и отремонтировать почти 24 тысячи кв. метров тротуаров», — заключил мэр Нижнего Новгорода.