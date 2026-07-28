За неделю в Воронежской области пропал 21 человек

В понедельник, 20 июля, срочных обращений на горячую линию не поступало. Однако уже во вторник, 21 июля, волонтеры получили пять заявок. В тот день 63-летний мужчина сам вышел на связь, и родственники перезвонили, чтобы сообщить об этом. Дезориентированную 85-летнюю женщину обнаружили прохожие и привели в магазин «Пятерочка» — по этой заявке работали специалисты «Островка безопасности», после чего родственники забрали пенсионерку домой.