В Калининградской области Лукойл отменил лимиты на топливо с 28 июля

Теперь можно заправляться без ограничений и набирать бензин в канистры. С 1 августа лимиты снимет Сургутнефтегаз. Балтнефть пока сохраняет ограничения. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о поэтапной отмене ограничений на отпуск топлива на АЗС региона. С 28 июля компания «Лукойл» сняла все лимиты — теперь можно заправляться…