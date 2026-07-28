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В Калининградской области Лукойл отменил лимиты на топливо с 28 июля

Теперь можно заправляться без ограничений и набирать бензин в канистры. С 1 августа лимиты снимет Сургутнефтегаз. Балтнефть пока сохраняет ограничения. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о поэтапной отмене ограничений на отпуск топлива на АЗС региона. С 28 июля компания «Лукойл» сняла все лимиты — теперь можно заправляться…

Источник: Янтарный край

Теперь можно заправляться без ограничений и набирать бензин в канистры. С 1 августа лимиты снимет Сургутнефтегаз. Балтнефть пока сохраняет ограничения.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о поэтапной отмене ограничений на отпуск топлива на АЗС региона. С 28 июля компания «Лукойл» сняла все лимиты — теперь можно заправляться без ограничений, в том числе набирать топливо в канистры.

С 1 августа к ней присоединится «Сургутнефтегаз». На АЗС «Балтнефти» лимиты пока сохраняются: бензин — 30 литров, дизель — 100 литров. Их снятие обсуждается, график поставок уточняется.

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