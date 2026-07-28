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«Амкар Пермь» арендовал 20-летнего вратаря из Ульяновска

В пермском клубе футболист получил 73-й номер.

Источник: Комсомольская правда

Пермский футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о новом пополнении. Команду на правах аренды усилил 20-летний голкипер Денис Еремеев, ранее выступавший за ульяновскую «Волгу». В пермском клубе футболист получил 73-й номер.

Денис Еремеев родился 17 августа 2005 года в Ульяновске и является воспитанником местной «Волги». Профессиональную карьеру он начал в 2022 году. За это время вратарь провел за команду 20 официальных матчей.

В январе 2025 года Еремеев отправился в аренду в кировское «Динамо». За сезон голкипер сыграл 12 встреч и в трех из них не пропустил ни одного мяча.

До перехода Еремеева «Амкар» также усилился двумя полузащитниками — Никитой Хватом и Елисеем Снегиревым.

Ранее «КП-Пермь» писала, что Пермский футбольный клуб «Амкар» сообщил о смене главного тренера. Руководить командой теперь будет Игорь Беляев. Он пришел на смену Ярославу Мочалову, который возглавлял клуб с сентября 2025 года. Соглашение с новым главным тренером рассчитано до конца июня 2027 года.