Нижегородцы могут выиграть билеты на фестиваль «АртЛуга: Заповедная земля»

«Нижегородская правда» разыгрывает три парных билета на фестиваль «АртЛуга: Заповедная земля» (0+), который пройдет с 7 по 9 августа в Артемовских лугах.
Напомним, что на главной сцене фестиваля «АртЛуга», установленной прямо на берегу Волги, выступят музыкальные и театральные коллективы. Кроме того, большую программу подготовили литераторы, а на объекте «Лугаузы» прочтут лекции ученые Русского географического общества.
Чтобы выиграть билеты на фестиваль, необходимо подписаться на «Нижегородскую правду» в VK, лайкнуть и репостнуть публикацию о розыгрыше и написать в комментариях под ней, с чем у вас ассоциируется лето.
Победителей выберут в четверг, 6 августа, с помощью приложения «Рандомайзер».
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как прошел первый VK Fest в Нижнем Новгороде.