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Нижегородцы могут выиграть билеты на фестиваль «АртЛуга: Заповедная земля»

Событие пройдет с 7 по 9 августа.

Источник: Нижегородская правда

«Нижегородская правда» разыгрывает три парных билета на фестиваль «АртЛуга: Заповедная земля» (0+), который пройдет с 7 по 9 августа в Артемовских лугах.

Напомним, что на главной сцене фестиваля «АртЛуга», установленной прямо на берегу Волги, выступят музыкальные и театральные коллективы. Кроме того, большую программу подготовили литераторы, а на объекте «Лугаузы» прочтут лекции ученые Русского географического общества.

Чтобы выиграть билеты на фестиваль, необходимо подписаться на «Нижегородскую правду» в VK, лайкнуть и репостнуть публикацию о розыгрыше и написать в комментариях под ней, с чем у вас ассоциируется лето.

Победителей выберут в четверг, 6 августа, с помощью приложения «Рандомайзер».

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как прошел первый VK Fest в Нижнем Новгороде.