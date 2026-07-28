Построенная, но не открытая велодорожка у Янтарного начала зарастать травой

Построенная, но ещё не введённая в эксплуатацию велодорожка в районе Янтарного уже начала зарастать. Фотографии участка возле Филино прислали читатели «Клопс» во вторник, 28 июля.
На снимках видно, что по бокам велополосу затянуло высокой травой. Для проезда осталась узкая часть — фактически на одного велосипедиста. Если кто-то едет навстречу, разъехаться на таком отрезке уже проблематично.
Открытый участок от Зеленоградска до Отрадного активно используют велосипедисты, самокатчики и пешеходы. В хорошую погоду, особенно по выходным, там местами почти пробки.
Но вместе с популярностью стали заметны и системные проблемы. Одна из главных — сама логика организации движения. На многих участках велодорожка оказывается единственным нормальным пространством для людей, если не считать проезжую часть. Поэтому ей пользуются не только велосипедисты, но и пешеходы. В итоге: одни едут, другие идут, третьи пытаются обогнать или разъехаться.
Есть вопросы и к содержанию уже действующих участков. Например, в Пионерском, где рядом идёт строительство домов, застройщики не всегда нормально убирают за собой грязь. В результате велополоса превращается в не самое приятное для поездки место.
В районе Заостровья на велополосе появились лежачие полицейские. Их смысл понятен: они стоят рядом с выездами автотранспорта и должны заставлять велосипедистов снижать скорость. Но на практике эффект спорный. Часть людей объезжает препятствия через тротуар, создавая новые конфликтные точки с пешеходами. Внимание велосипедистов в такие моменты сосредоточено не на дороге и окружающих, а на том, как бы объехать искусственную неровность. В итоге велосипедисты не смотрят на автотранспорт вовсе.
Самым проблемным остаётся участок от границ Зеленоградска до нацпарка. Там встречается грейдированная поверхность, которая местами просела. После дождей появляются лужи и грязь. Велосипед ещё может проехать такой участок почти вслепую, а вот самокатчику уже приходится слезать и идти ногами по грязи.
Читатели также жаловались на состояние велодорожки в районе Отрадного после шторма. В одном месте полосу перегородило дерево, и людям приходилось переносить велосипеды на руках. При этом рядом, на проезжей части для автомобилей, ветки уже были убраны.
Отдельная боль — Филинская бухта. Для многих это одна из главных точек маршрута и конечная остановка прогулки. Но по пути почти нет нормальной инфраструктуры, как и на самой смотровой площадке, где постоянно фотографируются приезжающие.
В Светлогорске водитель Mercedes решил объехать пробку по велодорожке. Запись нарушения, которое произошло днём 17 июля, в соцсетях обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.