Построенная, но не открытая велодорожка у Янтарного начала зарастать травой

В районе Заостровья на велополосе появились лежачие полицейские. Их смысл понятен: они стоят рядом с выездами автотранспорта и должны заставлять велосипедистов снижать скорость. Но на практике эффект спорный. Часть людей объезжает препятствия через тротуар, создавая новые конфликтные точки с пешеходами. Внимание велосипедистов в такие моменты сосредоточено не на дороге и окружающих, а на том, как бы объехать искусственную неровность. В итоге велосипедисты не смотрят на автотранспорт вовсе.