Семь остановок в Нижнем Новгороде получат новые названия

Семь остановок общественного транспорта в Нижнем Новгороде переименуют. Об этом предупредили в мэрии города.
Как пояснили представители власти, многие названия остановочных пунктов давно устарели и перестали соответствовать реальным городским ориентирам. Где-то сменился профиль учреждения, где-то уже нет объекта, в честь которого было придумано название.
Остановка «Водная академия» на улице Минина станет «Университетом водного транспорта». На Артельной улице остановка «Фабрика имени Островского» получит название ЖК «Квартет». Остановка «Улица Студенческая» будет переименована в «Университет правосудия имени В. М. Лебедева».
На Безводной улице остановка «По требованию» теперь будет называться «Улица Безводная. Станция “Стригино”. Остановка “Улица Сергея Есенина” на улице Акимова получит имя “1 микрорайон Мещерское озеро”.
Остановка «Продовольственный магазин» на улице Лескова будет переименована в «Улицу Старых Производственников». А на ул. Пушкина остановка «По требованию» станет просто «Улицей Пушкина».
Напомним, у электрички Моховые Горы — Нижний Новгород появилась новая остановка.