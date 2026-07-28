В России хотят запретить выдавать микрозаймы по ночам

Микрофинансовым организациям хотят запретить выдавать гражданам займы с 22:00 до 6:00 по местному времени. Об этом, ссылаясь на внесённый в Госдуму законопроект, пишет «Российская газета» во вторник, 28 июля.
По мнению авторов инициативы, ночью человеку сложнее сосредоточиться и оценить последствия нового долга. Из-за усталости возрастает риск принять импульсивное решение и согласиться на невыгодные условия.
Оформить микрозаём по-прежнему можно будет днём, поэтому право россиян на такие услуги ограничивать не планируют. Новую меру называют профилактической: она должна сократить число необдуманных займов. Если документ примут, запрет начнёт действовать с 1 марта 2027 года.
С апреля 2027 года кредиторам запретят выдавать одному человеку более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых. Следующий можно будет оформить только через три дня.