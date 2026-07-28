Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят запретить выдавать микрозаймы по ночам

Авторы инициативы считают, что усталость мешает людям трезво оценивать условия договора.

Источник: Клопс.ru

Микрофинансовым организациям хотят запретить выдавать гражданам займы с 22:00 до 6:00 по местному времени. Об этом, ссылаясь на внесённый в Госдуму законопроект, пишет «Российская газета» во вторник, 28 июля.

По мнению авторов инициативы, ночью человеку сложнее сосредоточиться и оценить последствия нового долга. Из-за усталости возрастает риск принять импульсивное решение и согласиться на невыгодные условия.

Оформить микрозаём по-прежнему можно будет днём, поэтому право россиян на такие услуги ограничивать не планируют. Новую меру называют профилактической: она должна сократить число необдуманных займов. Если документ примут, запрет начнёт действовать с 1 марта 2027 года.

С апреля 2027 года кредиторам запретят выдавать одному человеку более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых. Следующий можно будет оформить только через три дня.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше