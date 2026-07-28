В Татарстане ужесточают правила содержания домашних животных. Проект постановления правительства республики, проходящий антикоррупционную экспертизу, предусматривает запрет на содержание потенциально опасных собак в коммунальных квартирах и жилых помещениях, где проживают несколько семей. При этом ограничение не коснётся животных, которые уже находятся у владельцев на момент вступления документа в силу.
Кроме того, документ расшифровывает понятие «места общего пользования» в многоквартирных домах. К ним отнесут лестничные площадки, коридоры, лифты, колясочные, чердаки и подвалы. К придомовой территории — дворы, парковки, гаражи, детские и спортивные площадки. Владельцев собак высотой от 55 сантиметров в холке обяжут выводить животных в этих местах только в наморднике и на поводке длиной не более 1,5 метра.
Примечательно, что из новой версии проекта исчезла ранее обсуждавшаяся норма — требование о наличии не менее 18 квадратных метров площади на одно домашнее животное в квартире. Этот пункт содержался в документе, проходившем экспертизу в марте.