В Перми воспитательница воровала у детей золотые крестики и сережки

Кражи происходили с октября по ноябрь 2025 года в детском саду на Гайве. Первый раз женщина украла крестик у двухлетнего малыша и получила 10 тысяч рублей. Затем сняла крестик у пятилетней девочки, а через несколько дней — серьгу из её уха. В ноябре она вновь украла украшения, но уже у других детей.