В Перми воспитательница воровала у детей золотые крестики и сережки

Воспитательница детского сада в течение двух месяцев снимала с детей золотые крестики и серьги, а потом сдавала в ломбард, пишет «КП-Пермь».
Кражи происходили с октября по ноябрь 2025 года в детском саду на Гайве. Первый раз женщина украла крестик у двухлетнего малыша и получила 10 тысяч рублей. Затем сняла крестик у пятилетней девочки, а через несколько дней — серьгу из её уха. В ноябре она вновь украла украшения, но уже у других детей.
Родители заметили пропажу и обратились в детсад, однако няня притворялась, что ищет украшения. Заведующая отсмотрела записи и увидела, как сотрудница снимает золото с детей. Всего было зафиксировано семь эпизодов.
На суде женщина объяснила свои действия тяжёлым материальным положением: она одна воспитывает дочь, платила кредит и оплачивала её кружки. Однако суд не признал это смягчающим обстоятельством — у неё были два источника дохода: зарплата и пенсия по инвалидности.
Суд приговорил её к двум годам ограничения свободы и обязал возместить ущерб пяти семьям в размере 56 тысяч рублей. Также выяснилось, что у воспитательницы нет педагогического образования — она работала в детсаду без необходимого обучения. Суд вынес частное определение в адрес учреждения.