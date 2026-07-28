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В ГД внесли проект о пенсионной надбавке прокурорам

В ГД внесли проект о пенсионной надбавке прокурорам со стажем свыше 20 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен проект о пенсионной надбавке прокурорам со стажем свыше 20 лет наряду с пенсией по потере кормильца, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Вместе с коллегами внес в Государственную Думу законопроект, направленный на совершенствование социальных гарантий прокурорских работников», — написал он в своем Telegram-канале.

Пискарев добавил, что проектом предлагается, в частности, предоставить тем из них, кто имеет стаж свыше 20 лет и продолжает службу, право получать ежемесячную пенсионную надбавку наряду с назначенной им пенсией по потере кормильца, например, в ходе СВО.

По его словам, предложенные меры позволят обеспечить достойные условия службы для сотрудников прокуратуры, чей многолетний опыт важен для страны.

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