Четыре светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Четыре светофора не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 28 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской, Новикова-Прибоя и Гурьевской, а также на улице Чкалова (остановка «Центральный рынок»). Все они отключены до 17:00. Что касается светофора на улице Космической (в районе дома № 40), то он неисправен.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Напомним, что движение транспорта по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде ограничено.