Четыре светофора не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Новикова-Прибоя и Кировской, Новикова-Прибоя и Гурьевской, а также на улице Чкалова (остановка «Центральный рынок»). Все они отключены до 17:00. Что касается светофора на улице Космической (в районе дома № 40), то он неисправен.