Нобелевский лауреат назвала главную причину спада рождаемости в мире

Эти глобальные тренды напрямую касаются и волгоградских семей. Социологи отмечают, что в регионах, где мужчины готовы равноценно участвовать в воспитании и брать оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, показатели рождаемости остаются более стабильными, что дает надежду на улучшение демографической ситуации.