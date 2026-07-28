Нобелевский лауреат назвала главную причину спада рождаемости в мире

Нобелевский лауреат по экономике 2023 года Клаудия Голдин назвала ключевую причину глобального спада рождаемости. По мнению ученой, корень проблемы кроется в существенном разрыве между ценностными установками мужчин и женщин, который усугубляется в условиях экономического развития.
Женщины выступают основными агентами перемен. Однако значительная часть мужчин сохраняет приверженность патриархальным моделям поведения, что создает непреодолимое противоречие в вопросах семьи и карьеры.
Этот дисбаланс приводит к росту неуверенности женщин в завтрашнем дне и откладыванию рождения детей, поскольку совмещать профессиональную реализацию и уход за ребенком в одиночку практически невозможно. Ключевым решением проблемы Голдин считает активное вовлечение отцов в домашнее хозяйство и повседневную заботу о детях, — пишет МК.
Эти глобальные тренды напрямую касаются и волгоградских семей. Социологи отмечают, что в регионах, где мужчины готовы равноценно участвовать в воспитании и брать оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, показатели рождаемости остаются более стабильными, что дает надежду на улучшение демографической ситуации.
Ранее сообщалось о свадьбе волгоградцев в кабинке колеса обозрения.