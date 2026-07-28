Молодежный фестиваль в Волгограде пройдет 11−13 сентября

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание оргкомитета пятого молодежного фестиваля «#ТриЧетыре», который состоится 11−13 сентября — одновременно с Днем города.
В центре внимания сегодня — концепция, смысловое наполнение соревновательных и досуговых площадок, подходы к формированию местных и гостевых команд. Так, участники оргкомитета единогласно поддержали предложение приурочить мероприятие к Году единства народов России. Особое внимание при подготовке уделяется вопросам обеспечения комплексной безопасности.
«Наша общая задача, чтобы все намеченные фестивальные мероприятия прошли организованно, с обеспечением и соблюдением мер безопасности в соответствии с текущей обстановкой», — сказал Андрей Бочаров.
Помимо этого, на встрече обсудили реализацию молодежных инициатив. Это реконструкция набережной Волгограда, обновление Привокзальной площади, площади Павших борцов и сквера Симбирцева, открытие арт-центра «Сталинградский художник» и музея художника Виктора Лосева в здании пожарной каланчи.
Продолжается создание новых общественных пространств. Например, в Волгограде создают сквер, посвященный известному режиссеру Станиславу Говорухину, — работы идут по графику.
«Серьезные шаги, на мой взгляд, сделаны в реализации нашего масштабного патриотического, по-настоящему народного проекта, посвященного подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции. У подножия легендарного Мамаева кургана развернуты работы по созданию Мемориального комплекса. Наша задача — завершить намеченные работы в этом году», — подчеркнул глава региона Андрей Бочаров.
Справка.
Торжественное открытие фестиваля объединит около тысячи человек, включая гостей из Донбасса и Новороссии. Будут работать 11 конкурсных площадок, из них впервые — «В единстве наша сила», «Профессионалы», «Активный туризм», «Экология региона», «Финансовая грамотность ПРО», «Молодежный проект». Основными локациями станут центральная набережная, амфитеатр, региональный молодежный центр, ЦПКиО, лагерь «Авангард», музей-заповедник «Сталинградская битва» и кампус «Школы 21».
Ожидается 80 команд-участниц. 24 команды сыграют в «Сталинградский рубеж». Также запланированы встречи: с депутатами Государственной Думы РФ, участниками проекта «Сталинградский призыв», победителями платформы «Россия — страна возможностей».
Также в программу, которая еще будет дополняться с учетом предложений молодежи, вошли парад студенчества, форум креативных индустрий, фестиваль фестивалей, казачий городок, концерт с участием звезд, арт-кластер «Олимпийская деревня», пленэр «По новым местам города-героя Волгограда», маркет молодых предпринимателей и площадка «Единство народов».
О фестивале впервые снимут фильм «#ТриЧетыре V».
В 2025 году фестиваль также провели осенью. Он собрал 540 тысяч участников, в его рамках прошел Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге».