Трубы Дома Евангелической лютеранской церкви святой Марии перекрасят после жалоб петербуржцев

Как сообщили «Петербургскому дневнику» в администрации Центрального района, здание находится в управлении ТСЖ. В ведомстве пояснили, что нестандартный колер — это временная мера. В ближайшее время трубы перекрасят в соответствии с утвержденным колерным бланком. В настоящее время ожидаются благоприятные погодные условия для проведения работ, уточнили в районной администрации.