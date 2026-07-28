Участок под взорвавшимся домом на Краснодонцев могут использовать для КРТ

Участок земли под домом № 17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где несколько лет назад произошел взрыв газа, могут использовать для реализации проекта комплексного развития территории. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказали в департаменте строительства и капительного ремонта городской администрации.