Мощное землетрясение произошло на острове Кюсю в Японии. Что известно

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник, 28 июля, на японском острове Кюсю. В результате пострадали более 50 человек, тысячи домов остались без электричества. Об этом сообщает Reuters.
Эпицентр находился к югу от города Кумамото на юго-западе Японии. Данные о магнитуде разнятся: геологическая служба США оценила силу подземного толчка в 6,8 балла, тогда как агентство Reuters и японские медиа со ссылкой на местные власти сообщают о магнитуде 7,1 и 7,0. По предварительным данным сейсмологов, землетрясение произошло из-за пологого сдвигового разлома в верхней части Евразийской плиты.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что в некоторых районах произошли отключения электричества и пожары, а также повреждены дороги и мосты. По ее словам, часть зданий обрушилась, а масштаб ущерба еще предстоит уточнить.
«Прежде всего я прошу всех принять меры для защиты себя, включая эвакуацию в безопасное место», — заявила Такаити.
В настоящий момент известно о как минимум 50 пострадавших жителях Японии. Среди них — пассажиры скоростного поезда, который находился в пути в момент подземных толчков. Кроме того, в результате землетрясения в стране сошел с рельсов товарный поезд. Железнодорожная компания JR Kyushu полностью приостановила движение поездов, включая высокоскоростные составы.
Землетрясение не затронуло маршруты российских туристов, сообщили РБК в Российском союзе туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР). В РСТ отметили, что Кюсю не относится к массовым направлениям для российского организованного туризма. Основной поток российских путешественников приходится на остров Хонсю, где расположены Токио, Киото и Осака.
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В результате землетрясения пострадали несколько зданий, среди них — торговый центр Aeon Mall в городе Касима префектуры Кумамото. По данным NHK, в здании торгового центра произошел взрыв, а на кадрах, снятых с воздуха, видны разрушенные и охваченные огнем постройки. На крупных дорогах образовались большие трещины.
Аэропорт Кумамото закрыл взлетно-посадочную полосу, авиакомпании отменили и перенаправили рейсы. Операторы связи KDDI и Docomo сообщили о перебоях в работе мобильной связи из-за отключения электричества и повреждения линий электропередачи. Компания Kyushu Electric Power уточнила, что без электричества остались около 40 тыс. домов. Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC эвакуировал сотрудников со своего завода. Компании Sony и Fujifilm также вывели персонал со своих предприятий в регионе.
По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, более 150 тыс. человек получили указание отправиться в эвакуационные центры. Правительство Японии объявило экстренное предупреждение об угрозе цунами сразу для семи префектур юга Кюсю — Кумамото, Нагасаки, Кагосима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки.
Десять лет назад в этом же районе произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни 275 жителей префектуры Кумамото. Тогда пострадали тысячи зданий, включая городской замок — один из главных туристических символов региона.
Землетрясения в Японии в этом году.
В апреле у побережья региона Санрику в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5. В префектуре Иватэ цунами высотой 80 см обрушилось на порт Кудзи. Кроме того, волна 40 см была зафиксирована в порту Мияко. В префектуре Аомори на порт Хатинохе обрушилось цунами высотой 30 см, в населенных пунктах Уракава (Хоккайдо), Исиномаки (префектура Мияги) и Эримо (Хоккайдо) были зафиксированы волны высотой 20 см.
При этом японские власти готовятся к мощному землетрясению, которое может унести жизни 18 тыс. человек, а возможный экономический ущерб от него оценивается в ¥83 трлн ($535 млрд).
Согласно результатам недавнего исследования, землетрясение под Токио и близлежащими районами может случиться в течение нескольких следующих десятилетий. Вероятность того, что подобное землетрясение произойдет в Токио и его окрестностях через 30 лет, по мнению правительства, составляет около 70%. Около 400 тыс. зданий могут быть разрушены, а 8,4 млн человек могут оказаться в бедственном положении.
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