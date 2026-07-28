Мощное землетрясение произошло на острове Кюсю в Японии. Что известно

Аэропорт Кумамото закрыл взлетно-посадочную полосу, авиакомпании отменили и перенаправили рейсы. Операторы связи KDDI и Docomo сообщили о перебоях в работе мобильной связи из-за отключения электричества и повреждения линий электропередачи. Компания Kyushu Electric Power уточнила, что без электричества остались около 40 тыс. домов. Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC эвакуировал сотрудников со своего завода. Компании Sony и Fujifilm также вывели персонал со своих предприятий в регионе.