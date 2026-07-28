На Дону торговля стала главным «локомотивом» экономики

В Ростове-на-Дону прошла пресс-конференция, посвященная вопросам развития потребительской сферы донского региона. Рынок активно развивается и приносит в бюджет 19 процентов всех налогов. В этой сфере задействованы более 570 тысяч жителей, что составляет более четверти всех работающих в экономике Дона. Хорошую динамику показывают онлайн-продажи. Даже в отдаленных населенных пунктах открываются пункты выдачи, новые склады и логистические центры. Растет и число покупателей старшего поколения. В 2025 году доля интернет-торговли в рознице достигла 11 процентов против 8 процентов в 2024 году. Рост прогнозируют и на 2026 год. Отдельное внимание уделяется системе добровольной сертификации «Сделано на Дону». Сейчас в программе участвуют 184 производителя, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Сертифицировано почти 4,5 тысячи товаров. Наличие этого знака качества позволяет без дополнительных проверок получить сертификат Сделано в России. Такой опцией уже воспользовались более 30 участников. «Мы продолжаем активно этот проект развивать. Плюс, у нас уже более 6 тысяч объектов розничной торговли имеют навигацию Сделано на Дону, чтобы было удобно нашим землякам увидеть, где расположена эта донская продукция», — комментирует Алексей Господарев, первый заместитель губернатора Ростовской области. Во время рейдов с торговцами не только выписывают штрафы, но и проводят беседы, указывая на свободные места на ярмарках. Всего в регионе работает 419 площадок с более чем 16 тысячами торговых мест. Их количество планируют увеличивать, особенно в новых микрорайонах. Также власти намерены привести в порядок внешний вид торговых точек, чтобы вдоль туристических трасс не стояли разрушенные и пустые ряды. «В первом полугодии 2026 года было составлено больше 870 протоколов об административных правонарушениях силами администраций муниципалитетов и порядка 130 административной инспекцией правительства области. Это не равно количеству очагов. На одном очаге могут собираться 10 торговцев, которые незаконно ведут свою деятельность. Напомню, что эти люди должны быть налогоплательщиками», — добавила Ирина Гелас, директор департамента потребительского рынка Ростовской области.