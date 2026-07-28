В Калининградской области насчитали более 2,1 тысячи объектов культурного наследия

В Калининградской области на сегодняшний день насчитывается 2 107 объектов культурного наследия различных категорий. Об этом во вторник, 28 июля, на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщил руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия региона Евгений Маслов.
По его словам, в это число входят объекты культурного наследия, включенные в государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.
«Всех этих учётных единиц у нас 2 107 на данный момент, и список далеко не закрыт, особенно вот последние, количество постоянно увеличивается. Ну и соотношение внутри тоже меняется», — отметил Маслов.
Он добавил, что сейчас в реестр включены 1 409 объектов. При этом число зарегистрированных памятников продолжает расти. По прогнозу руководителя службы, к концу года их количество может увеличиться примерно до 1 450.
Маслов также рассказал о структуре объектов культурного наследия региона. Одну из самых крупных категорий составляют многоквартирные жилые дома — их почти 500. Еще около 450 объектов относятся к археологическому наследию. На государственном учете находятся 255 военно-мемориальных объектов, причем их число постепенно увеличивается за счет выявления ранее неучтенных воинских захоронений.
По словам главы службы, в регионе также насчитывается около 150 памятников религиозного назначения — кирх, костёлов, капелл и других культовых сооружений. Кроме того, под охраной находятся около 50 фортификационных объектов, включая 19 замков, а также форты, бастионы и равелины.