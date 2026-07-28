В Калининградской области насчитали более 2,1 тысячи объектов культурного наследия

По словам главы службы, в регионе также насчитывается около 150 памятников религиозного назначения — кирх, костёлов, капелл и других культовых сооружений. Кроме того, под охраной находятся около 50 фортификационных объектов, включая 19 замков, а также форты, бастионы и равелины.