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В Калининградской области начали снимать ограничения на АЗС

Набирать топливо теперь позволено и в канистры.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области начали снимать ограничения на АЗС. Об этом в соцсетях написал во вторник, 28 июля, губернатор Алексей Беспрозванных.

«С сегодняшнего дня в Калининградской области Лукойл снимает лимиты на отпуск топлива — заправиться можно без ограничений, разрешено набирать топливо и в канистры. С 1 августа ограничения снимет и Сургутнефтегаз», — сообщил глава региона.

Отмечается, что на заправках «Балтнефти» ограничения пока действуют: бензин — 30 л, дизель — 100 л. В правительстве обсуждают возможность снять эти лимиты.

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