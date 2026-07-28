Макака Панч получил 2500 открыток с поздравлением на день рождения

Отвергнутый матерью при рождении детеныш макаки Панч получил 2500 открыток с поздравлением на день рождения, пишет People. Он родился 26 июля 2025 года, в минувшие выходные ему исполнился год.
Выкармливали детеныша сотрудники зоопарка Итикавы (Япония), где Панч появился на свет. В январе его поселили в вольере с другими обезьянами и разрешили оставить при себе плюшевую игрушку в виде орангутана, за длинную шерсть которого он хватался, как детеныши макак держатся за мать. Кадры с маленьким Панчем, волочащим за собой большую плюшевую игрушку быстро разлетелись по Сети. Кроме того, вирусным стало видео, где запечатлено, как детеныш подвергся травле со стороны стаи обезьян и нашел утешение в плюшевой игрушке.
Панч постепенно привыкал к жизни в стае. Его видели на спине у другой обезьяны, он сидел рядом со взрослыми сородичами, за ним ухаживали и его обнимали. В зоопарке также отметили, что Панч все меньше нуждается в своей плюшевой игрушке. В учреждении надеются, что он вскоре перерастет ее, пока он спит рядом с игрушкой, но в будущем может ночевать и возле соплеменников.
Всемирная известность Панча не ограничилась лайками. На пожертвования его фанатов в зоопарке установили систему кондиционирования, которая поможет обезьянам чувствовать себя комфортнее в жаркую погоду.
Почему Панча бросила мать.
Отказ от детенышей у приматов может быть спровоцирован тяжестью родов, неопытностью матери или другими стресс-факторами, объяснила ранее доцент департамента ветеринарной медицины Аграрно-технологического института РУДН Арфеня Карамян.
«Эта игрушка, по сути, заменяет малышу мать. Так как она сразу отказалась от детеныша, а у малыша есть потребность в старшем родственнике-опекуне, то ему дали эту игрушку для ощущения присутствия», — уточнила эксперт.
По ее словам, когда Панч отвергала стая, каждый раз он бежал к игрушке в поисках защиты и поддержку. Игрушка стал для него социальным партнером.
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