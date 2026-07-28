Макака Панч получил 2500 открыток с поздравлением на день рождения

Панч постепенно привыкал к жизни в стае. Его видели на спине у другой обезьяны, он сидел рядом со взрослыми сородичами, за ним ухаживали и его обнимали. В зоопарке также отметили, что Панч все меньше нуждается в своей плюшевой игрушке. В учреждении надеются, что он вскоре перерастет ее, пока он спит рядом с игрушкой, но в будущем может ночевать и возле соплеменников.