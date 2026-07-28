Из-за угрозы дронов Финляндия ввела ограничения у границы с РФ

Представитель финской армии уточнил, что такие меры нужны для безопасности и чтобы власти могли оперативно среагировать, если дроны залетят в зону. Комментировать источник данных о возможной активности БПЛА он отказался, назвав это «оперативной информацией».
В прошлый раз Финляндия вводила временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива 18 июля — после атак украинских беспилотников на территорию России.
Глава Минобороны Финляндии Антти Хаккянен в начале июля заявлял, что истребители, вертолеты и военные корабли готовы к появлению «заблудившихся дронов» в акватории залива, пишет Ilta-Sanomat. «Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — отметил министр и добавил, что для безопасного уничтожения беспилотников гражданское воздушное и морское движение должно быть закрыто.