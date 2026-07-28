Из-за угрозы дронов Финляндия ввела ограничения у границы с РФ

Глава Минобороны Финляндии Антти Хаккянен в начале июля заявлял, что истребители, вертолеты и военные корабли готовы к появлению «заблудившихся дронов» в акватории залива, пишет Ilta-Sanomat. «Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — отметил министр и добавил, что для безопасного уничтожения беспилотников гражданское воздушное и морское движение должно быть закрыто.