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Из-за угрозы дронов Финляндия ввела ограничения у границы с РФ

Вооруженные силы Финляндии перекрыли участок воздушного пространства и ввели ограничения для морского транспорта у южного побережья страны, вблизи границы с Россией. Как передает Reuters со ссылкой на военных, причиной стал риск появления беспилотников в этом районе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Представитель финской армии уточнил, что такие меры нужны для безопасности и чтобы власти могли оперативно среагировать, если дроны залетят в зону. Комментировать источник данных о возможной активности БПЛА он отказался, назвав это «оперативной информацией».

В прошлый раз Финляндия вводила временные ограничения на морское сообщение в восточной части Финского залива 18 июля — после атак украинских беспилотников на территорию России.

Глава Минобороны Финляндии Антти Хаккянен в начале июля заявлял, что истребители, вертолеты и военные корабли готовы к появлению «заблудившихся дронов» в акватории залива, пишет Ilta-Sanomat. «Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — отметил министр и добавил, что для безопасного уничтожения беспилотников гражданское воздушное и морское движение должно быть закрыто.