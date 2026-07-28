Завод за 108 млн рублей хотят построить в Арзамасе

В Арзамасе намерены возвести производственный комплекс, который будет выпускать компоненты для металлоконструкций. О планах стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественным отношениям, прошедшего 28 июля, сообщили в ИА «В городе N».
Реализацией проекта займётся компания ООО «Камелот». Инвестиции в строительство превысят 108 миллионов рублей. Площадка под объект выбрана на улице Ленина — рядом с домом № 115. Площадь участка составляет 5059 квадратных метров. Территория пока не застроена, но через неё проходит высоковольтная линия электропередачи. На возведение комплекса потребуется 44 месяца.
Изначально решение по заявке откладывали, однако позднее вопрос рассмотрели повторно. К этому моменту инвестор нарастил объём планируемых вложений. По итогам обсуждения члены совета дали проекту одобрение.
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