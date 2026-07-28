Завод за 108 млн рублей хотят построить в Арзамасе

Реализацией проекта займётся компания ООО «Камелот». Инвестиции в строительство превысят 108 миллионов рублей. Площадка под объект выбрана на улице Ленина — рядом с домом № 115. Площадь участка составляет 5059 квадратных метров. Территория пока не застроена, но через неё проходит высоковольтная линия электропередачи. На возведение комплекса потребуется 44 месяца.