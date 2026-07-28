Проект КРТ могут реализовать на месте аварийного дома на улице Краснодонцев

Напомним, что 11 июля 2020 года в многоквартирном доме № 17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали пять человек. После этого здание признали аварийным. Для его жильцов с 2021 года строится новый дом. На данный момент нижегородские власти рассматривают варианты использования участка под многоэтажкой. Когда решение будет принято, определят механизм сноса дома.