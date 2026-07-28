Проект КРТ могут реализовать на месте аварийного дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на департамент строительства администрации города.
Сейчас городские власти решают судьба участка на улице Краснодонцев, где находится пострадавший при взрыве газа жилой многоквартирный дом. Одним из вариантов его дальнейшего использования может стать реализация проекта комплексного развития территории (КРТ).
Напомним, что на данный момент в Автозаводском районе реализуются два проекта КРТ. Первый договор коснулся территории в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова, а второй договор — улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко, проспекта Бусыгина и улицы Дворовой.
Напомним, что 11 июля 2020 года в многоквартирном доме № 17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали пять человек. После этого здание признали аварийным. Для его жильцов с 2021 года строится новый дом. На данный момент нижегородские власти рассматривают варианты использования участка под многоэтажкой. Когда решение будет принято, определят механизм сноса дома.