Агента спецслужб Украины осудили за подготовку теракта в Ростове-на-Дону

С мая по сентябрь 2023 года Кульсиитов, находясь в Оренбурге, вступил в сговор с представителями ГУР МО Украины. В июле 2023 года украинская сторона приобрела взрывчатые вещества и взрывное устройство, поместив их в тайник. В сентябре 2023 года Кульсиитов получил задание выехать в Ростов-на-Дону, снять жилье и собрать сведения о личности военнослужащего — что он и выполнил.