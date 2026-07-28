Как научиться подтягиваться на турнике

Резинка компенсирует часть веса и помогает освоить полную амплитуду движения. Начинайте с толстой резинки, постепенно переходите к более тонкой. Закрепите резинку на турнике, в петлю поставьте ногу. Можно встать во весь рост или на согнутых коленях. Если фитнес-жгута нет и вы решили ходить в тренажерный зал, можете воспользоваться гравитроном. С помощью его платформы можно регулировать нагрузку под уровень подготовки. Платформа будет вас немного подталкивать вверх.