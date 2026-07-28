Гостевые домики вместо караульного пункта построили в Красноярском крае

В Красноярском крае предприниматель построил гостевые домики вместо караульного пункта и потерял 2,5 га земли. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В 2022 году администрация Араданского сельсовета сдала в аренду жителю Абакана земельный участок для строительства караульного пункта. Мужчина получил разрешение, но возвёл два здания, похожих на гостевые домики для туристов. Через два года он выкупил участок за 250 тысяч рублей — как собственник капитальных строений.
Но караульные пункты предназначены для выполнения боевых задач, а не для хозяйственной деятельности. Предприниматель не вёл никакой деятельности, связанной с ними. Он просто использовал лазейку, чтобы получить землю дёшево. Администрация не проверила цели использования и соответствие строений заявленному назначению. Кроме того, участок находится в водоохранной зоне реки Ус, и использовать его можно только с согласия Росрыболовства, которого никто не получал.
Прокуратура выявила нарушения. Суд признал договор купли-продажи ничтожным. Землю площадью 2,5 гектара и кадастровой стоимостью 1,6 миллиона рублей вернули муниципалитету. Домики снесут. Действиям покупателя и продавца дадут уголовно-правовую оценку.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае чиновники раздавали землю без торгов.