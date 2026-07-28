Гостевые домики вместо караульного пункта построили в Красноярском крае

Но караульные пункты предназначены для выполнения боевых задач, а не для хозяйственной деятельности. Предприниматель не вёл никакой деятельности, связанной с ними. Он просто использовал лазейку, чтобы получить землю дёшево. Администрация не проверила цели использования и соответствие строений заявленному назначению. Кроме того, участок находится в водоохранной зоне реки Ус, и использовать его можно только с согласия Росрыболовства, которого никто не получал.