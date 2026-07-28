На Комсомольском мосту появились «дышащие» экраны

Работы также ведутся в подмостовом пространстве путепровода, где рабочие локально ремонтируют бетонные конструкции. Внизу моста уже убрали мощные подпорки, которые ранее были установлены рядом с опорами. В некоторых местах еще можно увидеть строительные леса, с помощью которых рабочие устраняют дефекты в виде трещин и протечек.