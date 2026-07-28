Животноводческое предприятие в Башкирии сбрасывало отходы в реку и на поля

Прокуратура Куюргазинского района выявила грубые экологические нарушения в работе местной фермы. Установлено, что животноводческая компания сбрасывала отходы вместе со сточными водами на поля и в воды реки Кривля.
Кроме того, на предприятии не вели учет отходов и не проводили инвентаризацию вредных выбросов в атмосферу. Договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией также отсутствовал.
По требованию прокурора главного механика привлекли к административной ответственности. Общий штраф составил 40 тысяч рублей за несоблюдение экологических норм при эксплуатации объектов, нарушение правил работы с отходами производства и животноводства, а также за ошибки в ведении республиканского кадастра отходов.