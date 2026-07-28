Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Животноводческое предприятие в Башкирии сбрасывало отходы в реку и на поля

Руководство привлекли к ответственности за загрязнение природы.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Куюргазинского района выявила грубые экологические нарушения в работе местной фермы. Установлено, что животноводческая компания сбрасывала отходы вместе со сточными водами на поля и в воды реки Кривля.

Кроме того, на предприятии не вели учет отходов и не проводили инвентаризацию вредных выбросов в атмосферу. Договор на вывоз и утилизацию отходов со специализированной организацией также отсутствовал.

По требованию прокурора главного механика привлекли к административной ответственности. Общий штраф составил 40 тысяч рублей за несоблюдение экологических норм при эксплуатации объектов, нарушение правил работы с отходами производства и животноводства, а также за ошибки в ведении республиканского кадастра отходов.