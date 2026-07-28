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Воронежские онкохирурги провели уникальную операцию на мочевом пузыре без разреза

Врачи областного онкодиспансера освоили технологию, которая раньше требовала двухэтапного вмешательства.

Источник: Комсомольская правда

Хирурги Воронежского областного клинического онкологического диспансера впервые выполнили радикальную операцию по удалению мочевого пузыря и предстательной железы полностью лапароскопическим способом. Новый метод позволил провести вмешательство через точечные проколы, отказавшись от традиционных разрезов брюшной стенки.

Пациентом стал 67-летний мужчина, поступивший в отделение онкоурологии в июне. Поводом для визита к врачу стала не столько тревога самого пациента, сколько настойчивость его супруги: мужчина долгое время игнорировал кровь в моче, боясь больниц.

Диагностика подтвердила худшие опасения — карциному. Консилиум врачей во главе с заведующим отделением онкоурологии Борисом Летниковым принял решение о цистпростатэктомии. Ранее подобные вмешательства в центре проводились в два этапа: сначала лапароскопическое удаление органа, затем открытая пластика для формирования нового пути оттока мочи через мини-разрез.

На этот раз операция прошла иначе. Благодаря современной 3D-стойке, дающей объемное изображение сверхвысокой четкости, хирурги смогли наложить кишечные анастомозы и реконструировать выводящие пути исключительно через проколы. «Ювелирная точность» оборудования позволила провести вмешательство атравматично для окружающих тканей.

Важную роль в освоении методики сыграл профессор Эдуард Галлямов — заслуженный врач РФ из Первого МГМУ им. Сеченова, который ранее приезжал в Воронеж с мастер-классами.

Результат превзошел ожидания: уже через 10 дней после сложнейшей операции пациент был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.

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