Воронежские онкохирурги провели уникальную операцию на мочевом пузыре без разреза

Пациентом стал 67-летний мужчина, поступивший в отделение онкоурологии в июне. Поводом для визита к врачу стала не столько тревога самого пациента, сколько настойчивость его супруги: мужчина долгое время игнорировал кровь в моче, боясь больниц.