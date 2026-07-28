Воронеж — один из лидеров по покупке жилья за собственные средства

Квартиры на вторичном рынке остаются наиболее востребованным сегментом жилья, которое покупают за собственные средства — на них приходится более 60%. Следом идут новостройки с долей 27%, что на 6 п.п. больше аналогичного периода прошлого года. Сделки на покупку участка для строительства или готового дома в общей структуре спроса составили около 13% по итогам 1 полугодия 2026 года.