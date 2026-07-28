Воронеж — один из лидеров по покупке жилья за собственные средства

Аналитики сервиса Домклик от Сбера изучили, что происходило на рынке сделок по покупке жилья за собственные средства в первом полугодии 2026 года. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург — в обеих столицах каждая вторая сделка с недвижимостью (50%) проходит без привлечения ипотечных средств.
На третьем месте расположилась Новосибирская область с показателем 48%. Следом идут Калининградская область (46%), Костромская область (45%) и Московская область (44%).
В диапазоне от 43% до 40% расположились Омская область (43%), Астраханская и Саратовская области (по 42%), Ярославская, Рязанская, Воронежская и Псковская области (все — по 41%), а также Орловская область (40%).
Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:
«Жители России стали активнее покупать жильё без привлечения банковского финансирования. За первое полугодие 2026 года количество “неипотечных” сделок превысило 200 тысяч — на 26,5% больше по сравнению с первой половиной 2025 года».
Наибольший рост среди всех сегментов жилья продемонстрировали новостройки — количество сделок без ипотеки на первичном рынке возросло на 63,6% и почти достигло 57 тысяч. Спрос на готовые квартиры увеличился на 26%, и по итогам первого полугодия общее количество таких сделок приблизилось к 131 тыс.
Квартиры на вторичном рынке остаются наиболее востребованным сегментом жилья, которое покупают за собственные средства — на них приходится более 60%. Следом идут новостройки с долей 27%, что на 6 п.п. больше аналогичного периода прошлого года. Сделки на покупку участка для строительства или готового дома в общей структуре спроса составили около 13% по итогам 1 полугодия 2026 года.