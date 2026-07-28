Три новых электропоезда появились на пригородном сообщении Кубани

Железнодорожное сообщение на Кубани становится более комфортным и доступным. В Краснодарский край поставят три новых электропоезда. Составы будут состоять из восьми вагонов, что позволит перевозить большее количество пассажиров, особенно в часы пик и в летний период, когда растет турпоток.
«Новые составы будут задействованы на всех маршрутах Краснодарского железнодорожного узла, в том числе на линиях городской электрички», — сообщил генеральный директор АО «Кубань Экспресс Пригород» Максим Жуков.
Современные электрички будут снабжены климат контролем, креслами со встроенными USB разъемами для зарядки гаджетов, предусмотрены также места для велосипедов и багажа.
По данным компании-перевозчика, на маршрутах Краснодарской городской электрички работает пять электропоездов нового поколения, три состава содержат восемь вагонов. До конца этого года парк пополнят еще шестью новыми электричками.