Три новых электропоезда появились на пригородном сообщении Кубани

Железнодорожное сообщение на Кубани становится более комфортным и доступным. В Краснодарский край поставят три новых электропоезда. Составы будут состоять из восьми вагонов, что позволит перевозить большее количество пассажиров, особенно в часы пик и в летний период, когда растет турпоток.